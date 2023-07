Clarks: la certezza dei Desert Boot e l’obiettivo miliardario

Clarks vuole ritornare grande. Per riuscirci, ha elaborato un piano triennale di grandi cambiamenti. Unico imperativo: l’iconico modello Desert Boot non si tocca. Il marchio britannico vuole festeggiare l’anniversario numero 200 in ottima forma. Siccome cadrà nel 2025, ha solo 3 anni per mettersi alle spalle un periodo complicato che ha portato alla cessione del controllo da parte della famiglia fondatrice. Ora il proprietario è Viva China, fondo del gruppo cinese Li Ning. I segnali di miglioramento ci sono. L’azienda ha chiuso il 2022 a 978,3 milioni di sterline rispetto ai 920,3 milioni del 2021. L’obiettivo però è arrivare a 1,6 miliardi di sterline nel 2017. Ce la farà? E come?

Mai senza i Desert boot

Il direttore generale di Clarks, Jonathan Ram, ha elaborato un piano triennale per crescere. Prima domanda: a quali clienti rivolgersi? Il piano contempla due profili. “Il primo ha tra i 16 e i 30 anni, segue le tendenze e acquista moda con regolarità. Il secondo è over 30 ed è attento a materiali e finiture”, spiega a Fashion Network Olivier Motteau, CEO per Europa, Medio Oriente e Africa. Il manager non ha dubbi sul futuro dei Desert Boot: “Non ritireremo dai rivenditori di calzature un modello iconico come questo, dopo che è stato difeso per decenni”.

I nuovi prodotti

Il rilancio dell’attrattività del marchio passa anche per la razionalizzazione dell’offerta, con la proposta di articoli più rilevanti per ciascun segmento di clientela. Motteau è consapevole che dovrà attendere prima che le collaborazioni (come quella con la designer Martine Rose) diano l’effetto desiderato. “Ci vuole tempo prima che gli acquirenti capiscano i cambiamenti all’interno di un marchio – spiega -. Devi essere attrezzato per intercettare la spinta che le collaborazioni danno e quindi anche avere un giusto assortimento di prodotti”.

Il ruolo chiave dell’Italia

“Il nostro piano triennale ha fissato cinque mercati chiave nella regione EMEA: Germania, Benelux, Italia, Francia e Spagna”, spiega Motteau. Qui Clarks lancerà il suo nuovo concept di negozio, chiamato Modern Workshop. (mv)

