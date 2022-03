È il turno di Jonathan Ram: Clarks cambia un’altra volta il CEO

Il canadese Jonathan Ram è il nuovo CEO di Clarks: sarà operativo dal prossimo mese di aprile 2022. Ram succede a Victor Herrero che, nel novembre 2021 ha lasciato l’incarico, temporaneamente, nelle mani di Johnny Chen, vicepresidente del fondo cinese proprietario di Clarks. Per Clarks è il quarto CEO che cambia in poco più di un anno. In altre parole, da quando è entrato nell’orbita di Lion Rock Capital.

Clarks cambia un’altra volta il CEO

Un anno fa Lion Rock annunciava Victo Herrero (già presidente non esecutivo dell’azienda) come nuovo CEO al posto di Giorgio Presca, da due anni alla guida di Clarks. Dopo 9 mesi, Herrero decise di lasciare l’incarico, assunto in via temporanea da Johnny Chen. Ora ci risiamo, con Clarks che ha individuato nella figura di Jonathan Ram il manager capace di rilanciare il marchio, finito in acque stagnanti.

Jonathan Ram

Ram arriva da HanesBrands dove era presidente della divisione activewear. In precedenza, aveva lavorato 16 anni in New Balance. “Ram porta una significativa esperienza globale e comprensione del mercato delle calzature e dell’abbigliamento – commenta Colin Li, presidente di Clarks -. Nell’ultimo anno Clarks ha implementato una strategia mirata di turnaround progettata per proteggere il futuro del business e per costruire le basi per una crescita sostenibile negli anni. Non vediamo l’ora di iniziare una nuova fase in cui ci concentreremo sulla crescita della nostra attività in mercati e canali attuali e nuovi. Jon assumerà un ruolo di primo piano nel portare Clarks al livello successivo”. Ram ha invece sottolineato il valore “artigianale” di Clarks, marchio “di competenza e sostenibilità”. (mv)

Leggi anche: