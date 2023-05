Stilisti: chi entra da Clarks, chi esce da Ann Demeulemeester

Non da Louis Vuitton, ma da Clarks. Prima della nomina di Pharell Williams, i rumors davano Martine Rose tra le più papabili per ricoprire il posto lasciato vuoto da Virgil Abloh. La stilista britannico-giamaicana, invece, è approdata da Clarks, come la prima guest designer del marchio. La collaborazione avrà un tempo limitato. Ma probabilmente durerà di più di quanto è durato Ludovic de Saint Sernin che ha lasciato la direzione creativa di Ann Demeulemeester dopo una sola stagione.

Chi entra da Clarks

Martine Rose è la prima direttrice creativa ospite del marchio britannico di calzature Clarks. Debutterà a giugno, nella sfilata maschile del brand. Rose, scrive WWD, ha disegnato tre modelli: il mocassino, il modello Oxford e il sandalo. “Sono rimasta colpita dal fatto che da Clarks si impegnino al massimo per il comfort. Mi hanno detto che i clienti, quando entrano in negozio, una delle prime cose che fanno è girare la scarpa e piegarla“, dice Rose.

Parentesi finanziaria

Di recente Clarks ha pubblicato ottimi dati finanziari. Segnano un’inversione di tendenza, con vendite in aumento e superiori al miliardo di euro (fonte Fashion Network). Anche la redditività è cresciuta. L’azienda, di proprietà di Viva China, ha segnalato un aumento delle quote di mercato nelle scarpe da donna, sandali e stivali, compresi quelli da uomo.

Chi esce da Ann Demeulemeester

Se la luna di miele tra Rose e Clarks è appena iniziata (e avrebbe già una scadenza), quella tra Ludovic De Saint Sernin e Ann Demeulemeester è finita dopo appena 6 mesi e una sola collezione. La separazione ha allungato una lunga striscia di divorzi fashion. Per esempio: Jeremy Scott da Moschino, Bruno Sialelli da Lanvin, Charles de Vilmorin da Rochas, Serhat Işık e Benjamin A. Huseby da Trussardi e Rhuigi Villaseñor da Bally. (mv)

