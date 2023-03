Clergerie in amministrazione controllata: il rilancio s’inchioda

Il marchio di calzature di lusso Clergerie è finito in amministrazione controllata. Il tribunale commerciale di Parigi ha nominato un amministratore giudiziario che dovrebbe trovare potenziali acquirenti. Dal 2020 Clergerie, che dà lavoro a 150 persone, è di proprietà di French Legacy Group (FLG) controllato dal fondo d’investimento Mirabaud Patrimoine Vivant. La proprietà aveva promesso un rilancio che pandemia e guerra hanno impedito, come spiega Jérôme Espinos, presidente di FLG.

Clergerie in amministrazione controllata

“Nel 2021 abbiamo avuto un -61% di traffico nei nostri negozi rispetto al 2019. Gli stranieri che non sono più venuti e rappresentano la metà della nostra clientela. Per non parlare dei costi di produzione che sono davvero aumentati e dei tempi di consegna notevolmente prolungati” afferma Espinos a France Bleu. Condizioni che hanno affossato il marchio nonostante a maggio 2022 la proprietà avesse annunciato la decisione di modificare il metodo di produzione della fabbrica a Romans-sur-Isère: al posto della manovia, le isole di produzione. Ma a dicembre dello stesso anno, erano stati venduti gli immobili della stessa fabbrica e la cosa aveva insospettito i dipendenti.

A caccia di un acquirente

Intanto 150 dipendenti (di cui 120 nello stabilimento produttivo) continuano a lavorare. L’obiettivo di FLG è vendere il marchio. Lo spera anche Marie-Hélène Thoraval, sindaco di Romans-sur-Isère, secondo cui il fatto che Legacy Group abbia acquistato il calzaturificio Heschung in Alsazia può essere “una risorsa per il futuro acquirente” (fonte ledauphine.com). (mv)

