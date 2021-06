Con la strategia omnicanale le scarpe UBC puntano in alto

Le scarpe UBC si dotano di una visione a tutto tondo. L’azienda di Quinto Vicentino, specializzata nello sviluppo e produzione di calzature ha annunciato il lancio di una strategia omnichannel. La seguirà Pierpaolo Guerra (nella foto), che i vertici di United Brands Company hanno appena nominato digital & e-commerce manager. UBC vanta nel portfolio brand Sergio Tacchini, Benetton Group, Gas Jeans, Carrera Jeans, Trussardi, Head e Roberto Cavalli Sport.

Le scarpe UBC a tutto tondo

UBC lancia una strategia omnichannel. La società veneta comunica di aver appena affidato a Pierpaolo Guerra il compito di implementarla. Il manager, già head of digital and omnichannel di Lotto Sport Italia, ha ricevuto l’incarico come guida di digital & e-commerce. La strategia conserva il modello di e-commerce di proprietà. E lo integra con quello shop-in-shop relativo ad alcuni marketplaces che la società ha individuato. La piattaforma contiene spazi dedicati a ciascun brand di cui UBC è licenziataria e affiancherà il canale wholesale, che annovera più di 1.200 negozi in tutto il mondo.

Il commento

“L’investimento di UBC nella strategia multicanale mira a valorizzare la brand identity del nostro portafoglio – conferma il presidente e amministratore delegato Paolo Tessarin –. Non solo, ma anche a rafforzarne il posizionamento internazionale, attraverso una focalizzazione sulla customer experience. Pierpaolo contribuirà significativamente al successo del progetto, grazie alle sue comprovate competenze nel mondo digitale e fashion”. (art)

