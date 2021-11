Si è già dimesso il CEO: il nuovo corso di Clarks stenta a partire

Non c’è pace da Clarks. Il CEO Victor Herrero si è già dimesso, ad appena nove mesi dalla nomina. Dovrebbe restare all’interno dell’azienda come direttore, nonché con un seggio nel board. Il presidente di Clarks, Johnny Chen, intanto assume il ruolo di CEO, in attesa che venga individuato un successore. Herrero era subentrato a Giorgio Presca quando Lion Rock Capital è diventato l’azionista di maggioranza del marchio britannico.

Herrero si è già dimesso

La nuova proprietà aveva incaricato Herrero di varare un piano per guidare il brand fuori dalla pandemia. Il CEO aveva valutato la possibilità di chiudere i negozi non performanti. Sembra che la situazione sia migliorata negli ultimi mesi. Retail Gazette riporta le dichiarazioni di un portavoce di Clarks. “Siamo sulla buona strada per raggiungere o superare gli obiettivi di fatturato previsti – sono le sue parole –. Le posizioni debitorie e di liquidità sono notevolmente migliorate negli ultimi mesi. L’allentamento delle restrizioni nei nostri mercati chiave e la gestione dei costi negli ultimi sei mesi hanno portato ad un significativo miglioramento della posizione finanziaria”.

E ora?

Clarks ha confermato che Victor Herrero assumerà responsabilità più ampie all’interno del gruppo di società Lion Rock – Viva China. C’entra la recente acquisizione del brand italiano A. Testoni? Chissà. (mv)

