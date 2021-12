Elizée: l’equazione italiana e irresistibile di Erika Carrero

L’equazione irresistibile è: pellami italiani + produzione di scarpe made in Italy. Erika Carrero lavorava come CFO nella Silicon Valley. Indossava scarpe col tacco tutto il giorno, ma non trovava un paio capace di rispettare la sua idea di comfort. Così, ha cominciato a fare ricerche e a viaggiare, soprattutto in Italia. Sei anni dopo ha lasciato il suo lavoro e ha lanciato il suo marchio. Si chiama Elizée. La prima collezione, 100% made in Italy, ha debuttato nel luglio scorso, come ci racconta in questa intervista.

L’equazione irresistibile di Erika Carrero

Quando nasce il progetto Elizée?

La spinta per creare il marchio è arrivata dai frequenti viaggi internazionali per lavoro. Dovevo vestirmi in modo professionale, compreso indossare i tacchi. Ma non riuscivo a trovare scarpe che fossero allo stesso tempo eleganti e comode. Ed è stato allora che ho capito: c’era un vuoto nel mercato delle scarpe di lusso. Da qui l’idea di fondare un mio marchio.

Poi quali passi hai compiuto?

Ho trascorso sei anni a studiare il business della calzatura, frequentando corsi virtuali e di persona in Italia, Londra e Los Angeles. Ho viaggiato in Italia (Milano, Marche) per fare ricerche e infine ho frequentato Arsutoria School a Milano.

Perché il nome Elizée?

Celebra lo spirito di avventura e la vivacità della donna moderna. Elizée deriva dal nome alize/alizé, che significa “gioioso” e descrive gli “alisei”. Inoltre, è un gioco di parole sul mio secondo nome, Elizabeth.

Perché l’Italia?

Semplice: non volevo nient’altro di diverso. Ho avuto anche la possibilità di produrre in Brasile, ma per me l’Italia è sempre stata la mia prima scelta. Un marchio made in Italy era il mio sogno perché è sinonimo di scarpe di qualità.

Il contrario del fast fashion

Qual è la filosofia di Elizéè?

L’obiettivo è offrire alle donne il contrario del fast fashion: la qualità che dura tutta la vita.

Come ha individuato il produttore?

La ricerca si è concentrata in tre aree: Parabiago, Marche e Vigevano. Cercavamo un’azienda a conduzione familiare con un modellista interno capace di soddisfare le nostre esigenze di prezzo, di qualità e disposta a produrre piccole quantità. Un produttore artigianale ma sofisticato. L’ho trovato a Vigevano e ora stiamo espandendo la produzione in Toscana per la nostra seconda collezione.

E i fornitori? Come li ha scelti?

Abbiamo cercato il meglio del meglio e che fossero più vicini possibile alla fabbrica di produzione. La maggior parte delle nostre pelli proviene dalla Lombardia e alcune dal Veneto. Dopo aver visitato Lineapelle, avevamo una buona idea dei fornitori con cui avremmo collaborato. Utilizziamo esclusivamente pellami provenienti da concerie italiane che hanno il massimo grado di certificazioni ICEC.

Come si distingue Elizéè?

Negli USA, dopo la pandemia, le donne moderne non sono più disposte a sacrificare il comfort per lo stile. Vogliono apparire sexy e sofisticate ma vogliono anche sentirsi bene. Le scarpe Elizée sono realizzate per questo e ci distinguiamo per la nostra combinazione di artigianato e tradizione italiana unite al mondo high-tech della Silicon Valley.

Il punto di forza delle sue calzature è la soletta Plush Contour: in cosa consiste?

È stata sviluppata in un anno in collaborazione con i podologi e i nostri artigiani in Italia. La usiamo in tutte le scarpe della nostra collezione. È una soletta personalizzata a 3 strati che utilizza memory foam ad alta densità: un responsive memory gel che si modella al piede mentre lo strato superiore è di morbida pelle. Inoltre, le nostre scarpe non hanno cuciture che sfregano e fanno male al piede.

Quali sono le vostre strategie commerciali?

Il piano è sia di vendere direttamente al consumatore sia all’ingrosso, a boutique esclusive. Finora il riscontro della clientela è stato entusiasmante. Penso sia fondamentale riuscire a tradurre l’esperienza di toccare la pelle e percepire il lusso del marchio. Il cliente è al centro del nostro business per cui puntiamo molto sul nostro customer service, indipendentemente dal canale di vendita. (mv)

Leggi anche: