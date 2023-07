Fenomeno SUN68: 80 mln di fatturato, 50% dalle scarpe

Per un brand nato nel 2005 nell’abbigliamento (anzi, come “azienda monoprodotto”, citando il fondatore), trovarsi 18 anni dopo a generare dalle scarpe il 50% del fatturato è un bel risultato. Soprattutto se il fatturato è milionario, nonché in espansione: 73 milioni di euro nel 2022 (+20% sul 2021) con proiezioni di crescita nel 2023 a 80 milioni.

La spinta dalle scarpe

È il fondatore Enrico Spinazzé a raccontare al Corriere della Sera quanto le calzature sportive abbiano aiutato il brand a crescere. “In 18 anni siamo passati dall’essere un’azienda monoprodotto al vendere più di 2 milioni di capi all’anno. Le collezioni di scarpe hanno avuto così tanto successo da rappresentare il 50% del nostro fatturato”. L’identità di SUN68 nasce dalla combinazione di stile, assolutamente non convenzionale, e democraticità. “Proponiamo capi, sneakers e accessori di alta qualità mantenendo un prezzo accessibile per permettere a chiunque di esprimere la propria personalità”. La crescita del marchio, che fa capo alla società Numero 8, passa anche dalla penetrazione nei mercati estero “L’83% delle nostre vendite derivano dal mercato interno, seguito da Benelux, Spagna e Portogallo – conclude –. Ora, però, siamo pronti a portare la nostra filosofia in altri luoghi: Svizzera, Germania, Austria, Francia, Grecia e Polonia”.

Leggi anche: