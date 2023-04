Golden Goose: record di incassi e altre acquisizioni di filiera

“Di sicuro abbiamo altre acquisizioni di filiera per rafforzare la supply chain”. Lo dice Silvio Campara (nella foto Imagoeconomica), CEO di Golden Goose, brand che ha registrato numeri record nel 2022. Proprio a fronte di questi risultati, la produzione deve aumentare di pari passo con le vendite che l’anno scorso sono cresciute dell’88% sul 2020 e del 30% sul 2021. Campara spiega che l’aumento dei prezzi al dettaglio del 5-6% in tre anni, inferiore ai competitor, è stato determinante per lo sviluppo dei ricavi.

Altre acquisizioni di filiera

L’anno scorso Golden Goose ha rilevato il suo principale fornitore, Italian Fashion Team. Ora il marchio produce internamente circa il 40% del proprio fabbisogno di sneaker. Inoltre, questa operazione ha permesso all’azienda di avere il controllo diretto su un’ampia parte della sua supply chain. “Quello che abbiamo fatto l’anno scorso non sarà l’ultimo: di sicuro abbiamo altre acquisizioni in cantiere“, afferma Campara a Reuters.

Un anno indimenticabile

Campara definisce il 2022 un anno “indimenticabile”. Il fatturato è salito del 30% sul 2021, arrivando a 500,9 milioni di euro: +88% sul 2020. Secondo il CEO, “questo è solo l’inizio”. L’azienda è nata nel 2000, dal 2020 è del fondo di private equity Permira e fonti di mercato citate da WWD affermano che Golden Goose abbia gettato le basi per un’IPO (Initial Public Offering).

Mission: salvaguardare l’artigianato

Operazioni e strategie il cui denominatore comune rappresenta la mission di Golden Goose, dice Campara: preservare l’artigianato. A questo scopo ha creato il centro creativo dell’azienda, la scuola professionale di calzoleria e l’accademia che forma gli artigiani per ogni fase della produzione.

Strategia vincente sui prezzi

Golden Goose ha ritoccato i prezzi del 5-6% in tre anni. Un aumento molto inferiore rispetto ai suoi concorrenti. “Questo ha aiutato l’azienda a costruire una grande fiducia con i clienti“, conclude Campara che ora punta sulla pelletteria, più che su abbigliamento e accessori, per diversificare e completare l’offerta storica del brand: le sneaker.

Leggi anche: