I sandali Mario Doni protagonisti del documentario Intrecci Etici

Le scarpe fatte come in un’antica bottega toscana. È questo il modello a cui aspirano i sandali Mario Doni: calzature a km zero, esclusivamente fatte a mano con materiali sostenibili. E questo è il motivo per cui l’azienda Hermes di Santa Maria a Monte (Pisa), proprietaria del marchio, è stata selezionata per partecipare a “Intrecci Etici – La rivoluzione della moda sostenibile in Italia”. Il documentario ora è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Infinity TV. Le creazioni in cuoio e pelle conciata al vegetale firmate Mario Doni sono tra le protagoniste del reportage che promuove l’economia circolare raccontando l’attività di 12 aziende italiane.

La storia

L’azienda Hermes è nata nel 1985 come solettificio (attività ancora attiva) e da 15 anni si è ampliata alla creazione di calzature con il brand Mario Doni, che vende quasi esclusivamente online. “La nostra idea è di ricreare la dinamica dell’antica bottega toscana, dando la possibilità di personalizzare un modello in 3.500 versioni diverse – illustra Carlo Pierucci, responsabile di Hermes – . Sviluppiamo anche disegni fatti direttamente dai nostri clienti”.

Intrecci Etici

Mario Doni è l’unica realtà del settore pelle presente in “Intrecci Etici”. Il progetto sulla green fashion è stato promosso da Lucia Mauri e Lorenzo Malavolta e prodotto da LUMA video grazie ad un crowdfunding e al cofinanziamento di Infinity. “Siamo stati scelti per i nostri prodotti etici. Usiamo solo cuoio e pelle conciata al vegetale che tingiamo noi all’interno. Abbiamo un metodo di lavoro artigianale – racconta Pierucci – . Non produciamo niente se non su ordinazione. Non abbiamo avanzi, stock di magazzino o rimanenze”.

Sandali Mario Doni

“Mario Doni è un artigiano fiorentino, che nutre da sempre una forte passione per la bellezza e la ricercatezza del sandalo realizzato su misura”. Così si presenta il brand sul web. Ma, in realtà, Mario Doni non esiste. È un personaggio inventato: “Mario è il nome più diffuso in Toscana e Doni rispecchia la nostra idea di donare qualcosa di speciale ad ogni cliente”, spiegano dall’azienda. I modelli infatti sono creati esclusivamente su richiesta e tutti fatti a mano. Non solo sandali, anche zoccoli, scarpe, accessori e pelletteria.

La battaglia sulla sostenibilità

L’azienda porta avanti da sempre un processo produttivo sostenibile. “Mi dà fastidio quando leggo che fanno le scarpe con il recupero di rifiuti, bucce di mela o ananas, senza specificare la quantità di poliuretano che ci viene messo – spiega Pierucci –. La moda vegana porta spesso a che ci chiedono se facciamo sandali in plastica per evitare la pelle. Una richiesta che si basa il più delle volte su informazioni scorrette”. Per l’imprenditore-artigiano questa è una lotta impari. “Nel mercato si dovrebbe essere più chiari. Combatti male quando da una parte accetti tutto, senza dover dare notizia di cosa compone una scarpa, e dall’altra devi invece giustificare ogni cosa”.

Vegan vs pelle ecologica

“Nelle scarpe cosiddette vegane non è indicata la durata, non è specificato se le scarpe sono riparabili, come sono smaltiti i materiali. Noi i sandali li possiamo aggiustare e le nostre calzature durano una vita”. Essere eco-sostenibili per Mario Doni non è una moda passeggera: “Quello che facciamo ora lo facevamo anche 15 anni fa. Con questo tipo di materiali e con questo tipo di lavorazione. Nasciamo sostenibili”. (mvg)

Nell’immagine, foto scattate durante le riprese del documentario Intrecci Etici di LUMA video (disponibile su Infinity TV)

