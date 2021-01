Zanotti: “Eravamo ridotti a ingranaggi di un meccanismo impazzito”

Pazienza, dignità e consapevolezza. Sono le parole chiave della ripartenza per Giuseppe Zanotti. Secondo lo stilista di San Mauro Pascoli il settore non deve solo scrollarsi di dosso le conseguenze del coronavirus. Deve anche approfittare della situazione per rigenerarsi, perché la moda è diventata “un meccanismo impazzito”. La consapevolezza di Zanotti, che ha realizzato le calzature indossate da Lady Gaga durante l’insediamento di Joe Biden (nella foto a destra), deriva da uno dei suoi primi incontri con la pelle.

Giuseppe Zanotti (nella foto a sinistra) ha utilizzato il lockdown per riflettere. “Ci eravamo ridotti a essere ingranaggi di un meccanismo impazzito, schiavi di un sistema con continue presentazioni, lanci di collezioni”. A il Resto del Carlino lo stilista cita Federico Fellini: “Eravamo tutti figuranti di un circo equestre, ignari che la magia, prima o poi, si sarebbe spezzata“. Zanotti è fiducioso per il futuro, ma teme per le sorti di quel “capitale umano” che è alla base del successo della moda made in Italy. “Usciremo da questa emergenza come dopo una guerra mondiale. Non sarà certo una ripartenza immediata, ma a piccoli passi. Con pazienza e dignità rimetteremo assieme i pezzi. Noi italiani abbiamo la creatività e l’ingegno per farcela”.

Per agevolare la ripresa, Zanotti chiede al Governo “strategie a lungo termine”. Per il designer romagnolo la parola d’ordine è consapevolezza. “In estate, quando ero ragazzino, facevo l’aiutante nelle botteghe di alcuni artigiani calzaturieri – conclude –. Un giorno, mentre tagliavo la pelle, mi provocai un brutto taglio al dito. Il capo mi guardò e disse: È un ottimo inizio. Tutti intorno ridevano, ma io capii una cosa fondamentale: che la prossima volta non avrei commesso quell’errore. Sarei stato più consapevole”. (mv)

