Il 2021 di Blahnik: “Il migliore anno della nostra vita”

Il 2021 sarà l’anno record per Manolo Blahnik. La griffe calzaturiera ha superato il difficile anno della pandemia e, nei primi 8 mesi di quest’anno, le sue vendite hanno superato i livelli del 2019 dell’8%. “Mentre celebriamo il nostro 50° anno, siamo fiduciosi che il 2021 sarà il nostro migliore anno”, dice la CEO Kristina Blahnik.

Il migliore anno della nostra vita

Manolo Blahnik si aspetta che il 2021 sia l’anno di maggior successo della sua storia. Da gennaio ad agosto, il fatturato è cresciuto dell’81% sul 2020 e dell’8% rispetto al 2019. Sempre nei primi otto mesi del 2021, le vendite online, che sono aumentate del 39% nel 2020, hanno visto un’ulteriore impennata del 120%.

Un 2020 complicato

Un rimbalzo importante visto che il 2020 è stato un anno molto complicato, con vendite ridotte del 7% rispetto al 2019 (42,3 milioni di euro) e una perdita di 4,75 milioni di euro, +6% rispetto a quella del 2019. L’occupazione, invece, è salita del 3%. I dati sono stati rilevati da Companies House, una sorta di Camera di Commercio del Regno Unito, e pubblicati da WWD. “Dato che gli effetti della pandemia globale si sono fatti sentire in tutte le nostre operazioni e team, siamo molto soddisfatti dei risultati del 2020”, dice Kristina Blahnik.

Il costo delle integrazioni

Blahnik ha snellito le operazioni durante l’anno pandemico, riducendo le collezioni da quattro a tre, una strategia che ha influenzato parte del calo delle vendite. Le spese, invece, sono aumentate a causa della continua integrazione di Manolo Blahnik Americas e della filiale di produzione del marchio, il calzaturificio lombardo Re Marcello.

Il cinquantesimo

Per celebrare il 50° anniversario, Manolo Blahnik ha progettato una capsule collection in oro, che arriverà in negozio e online da novembre. L’azienda la descrive come “una sintesi di cinque decenni di lavoro” che presenta “una vasta gamma di nuovi stili, classici rivisitati”. (mv)

Immagine tratta da manoloblahnik.com

Leggi anche: