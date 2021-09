Una Manolo è per sempre: Blahnik si allea con The Restory

Ripara la tua Blahnik. In altre parole: richiedi il servizio Mend My Manolos. Il brand calzaturiero ha avviato (da ieri, lunedì 6 settembre 2021) un progetto di aftercare con l’azienda di assistenza post-vendita The Restory. In pratica, i possessori di un paio di Manolo Blahnik potranno usufruire del servizio di riparazione, anche su misura, dagli artigiani di The Restory. Il “pacchetto” prevede servizi standard (risuolatura o ripristino del tacco) e extra come, per esempio, il restauro del colore. Obiettivo: ampliare il più possibile la durabilità della scarpa, quasi al punto di poter dire che “una Manolo è per sempre”.

Come funziona

The Restory spiega online come richiedere il servizio. Il cliente deve prenotare un ritiro specificando i servizi richiesti. Non appena ricevuto il paio di scarpe nel laboratorio londinese, The Restory invierà un preventivo via e-mail che il cliente potrà confermare o modificare al momento dell’approvazione. The Restory provvederà a rispedire le scarpe “restaurate”. Il servizio è attivo online e nelle 3 boutique Manolo Blahnik nel Regno Unito.

Una Manolo è per sempre

“Investimenti realizzati meravigliosamente e senza tempo – commenta la CEO Kristina Blahnik a Fashion United -, da conservare per tutta la vita: questo è ciò che ci sforziamo di creare con ogni paio di scarpe di Manolo Blahnik”. Per The Restory questa è la prima partnership con un brand dopo quelle siglate con i retailer del lusso Harvey Nichols, Selfridges, Harrods e Farfetch.

Il mercato dell’aftercare

Il mercato globale dell’aftercare vale oltre 200 miliardi di dollari, secondo The Restory. Si tratta, dicono, di un’attività che si è trasformata da utilità a esperienza di lifestyle. E ha permesso di potenziare il servizio clienti, attivando strategie sostenibili. (mv)

