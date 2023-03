Il Pakistan invoca investimenti cinesi (anche con gli incentivi)

Prove di collaborazione tra Cina e Pakistan in nome della pelle. Il console di Islamabad a Shanghai è intervenuto in un incontro che si è svolto a Wenzhou, invocando investimenti cinesi nel settore pakistano delle scarpe in pelle. E ne ha spiegato i perché. A loro volta gli imprenditori cinesi si sono detti pronti a valutare ogni forma di collaborazione.

L’invito del Pakistan

Hussain Haider, console generale del Pakistan a Shanghai, ha esortato gli imprenditori e gli investitori cinesi a esplorare il potenziale dell’industria pakistana della calzatura in pelle. Wenzhou è uno dei centri mondiali per la produzione di calzature. Per questo l’intento dell’incontro, racconta la stampa locale, è quello di promuovere una cooperazione più stretta ed efficace tra Cina e Pakistan. Alla conferenza è intervenuto anche il segretario generale dell’associazione pakistana dei produttori di calzature, Ahmed Fawad Farooq, che ha presentato i prodotti in pelle realizzati in Pakistan. E ha evidenziato gli incentivi governativi per sostenere l’industria locale.

In attesa degli investimenti cinesi

Da Wenzhou hanno risposto che sono pronti a collaborare, anche in virtù dei progressi compiuti dall’industria calzaturiera locale a livello tecnologico. “In futuro, con il supporto dei big data e di altre tecnologie digitali, l’industria calzaturiera locale avrà un rapido sviluppo”, ha detto il vicepresidente del Wenzhou Council per la promozione del commercio internazionale, Zhu Qianji. (mv)

Leggi anche: