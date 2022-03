Il passo lungo della scarpa brasiliana: +71% nei primi 2 mesi 2022

La calzatura brasiliana avanza a passo lungo. Abicalçados ha diffuso i dati sulle esportazioni relativi ai primi 2 mesi dell’anno, durante i quali le aziende del settore hanno incassato quasi il 71% in più dell’anno scorso, vendendo il 40% in più di paia. Un “ottimo risultato”, che porta la scarpa verdeoro a parlare del 2022 come di un “un anno di recupero“. La domanda è sostenuta, in particolare, dagli Stati Uniti che, a causa dell’aumento dei costi e della guerra commerciale con la Cina, rivolgono la loro attenzione alla produzione sudamericana. Le incognite, però, restano tante e sono quelle comuni a tutto il mondo: la gestione della pandemia e le conseguenze della crisi bellica in Ucraina.

Il passo lungo della scarpa brasiliana

A febbraio 2022 le aziende calzaturiere brasiliane hanno esportato 13,58 milioni di paia, generando un incasso di 108 milioni di dollari. L’incremento su febbraio 2021 in termini di volume è del 36,2% e del 75,5% in valore. Considerando il bimestre, il Brasile ha esportato 27,57 milioni di paia per 209,23 milioni di dollari, in aumento del 40% in volume e del 70,8% in valore. Principale destinazione: gli Stati Uniti, che hanno importato 4 milioni di paia (+97,8%) per 60,58 milioni di dollari (+130,2%). Seguono Argentina con 1,66 milioni di paia (+39,2%) per 18,1 milioni (+78,2%) e Francia, con 2,28 milioni di paia (+67,6%) e 14,14 milioni di dollari (+28,5%).

Il commento

“Il 2022 è un anno di recupero dei ricavi, con una ricomposizione del prezzo medio in tutti i segmenti – spiega il presidente esecutivo di Abicalçados, Haroldo Ferreira -. La domanda internazionale è accesa e si tende, soprattutto nel mercato nordamericano, a migrare le proprie importazioni di calzature dalla Cina al Brasile”. Cause: “La guerra commerciale tra i due colossi e l’aumento del costo dei noli dall’Asia”. Ma, anche, “la necessità di polverizzare i fornitori a causa delle incertezze globali“.

Leggi anche: