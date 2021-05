Il sole bacia la pelle: ecco i sandali Teva e Dr. Martens

Il sole bacia la pelle. In un modo per certi verso inatteso, Teva e Dr. Martens lanciano come tendenza per l’estate 2021 il sandalo in pelle. Una soluzione che, se da un lato sottolinea l’anima sostenibile e sportiva del brand statunitense di calzature, dall’altro sposa perfettamente il look rock delle nuove proposte della firma britannica. Per entrambe si tratta di una proposta utile per soddisfare le esigenze di un mercato particolare: quello dell’outdoor moderno.

Il sole bacia la pelle

Per l’estate 2021 e per l’attuale nuovo modo di vivere gli spazi all’aperto, Teva ha riscoperto la pelle con la sua nuova linea di sandali. Una proposta che segna al contempo un ritorno a modelli classici e chic. Tutti i sandali in cui Teva utilizza la pelle, sia essa per le allacciature e/o per il plantare, nascono da una materia prima che ha ottenuto il riconoscimento green di LWG. E del resto, data l’anima sostenibile del brand statunitense, era difficile attendersi qualcosa di differente. Teva, infatti, dedica un’intera sezione del proprio portale all’argomento. “Ogni pezzo di pelle che utilizziamo proviene da concerie certificate – scrive Teva -, la cui missione è promuovere pratiche commerciali e ambientali sostenibili e appropriate nel settore del pellame”.

Ricerca e sviluppo

Anche Dr. Martens propone la pelle per i mesi più caldi. Il marchio britannico di calzature ha lanciato una collezione molto rock per la prossima estate. In altre parole, ha declinato in tre varianti il modello Voss Quad usando robusta pelle Hydro. Il modello Pearson, invece, porta con sé la firma Dr. Martens cucita lungo tutta la tomaia.

