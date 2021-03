Quattro talenti di Central Saint Martins alla prova di Birkenstock

Quattro talenti di Central Saint Martins hanno ridisegnato i sandali Birkenstock . Il marchio tedesco ha lanciato nel 2018 la collaborazione con l’istituto londinese, da dove sono passati alcuni tra i maggiori nomi del fashion attuale. Gli studenti del corso CSM BA Fashion History & Theory hanno potuto visitare gli archivi situati in Italia, Germania, Stati Uniti e Giappone. Poi, nel 2019, si sono messi alla prova con il disegno dei modelli.

Quattro talenti di Central Saint Martins

Una giuria guidata dal CEO di Birkenstock, Oliver Reichert, ha selezionato i quattro progetti migliori che l’azienda tedesca ha messo in produzione. I modelli sono adesso anche in distribuzione. Ognuno porta il nome dello studente che lo ha sviluppato impresso sul plantare: Alex Wolfe, Dingyun Zhang, Saskia Lenaerts e Alecsander Rothschild. Il primo ha firmato il modello Moto Sandal scegliendo la nappa e la pelle scamosciata per il rivestimento della calzatura. Pelle scamosciata, nappa e nabuk offrono comfort nel modello Milano di Lenaerts. (art)

Leggi anche: