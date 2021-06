In 9 mesi il second hand di GOAT ha raddoppiato il valore

In nove mesi il second hand di GOAT ha raddoppiato il valore di mercato, che oggi è di 3,7 miliardi di dollari. Così come sono raddoppiate, nel bilancio annuale della piattaforma di resale, le vendite di sneaker. “L’azienda sta creando un marchio leader – commenta il co-fondatore e CEO Eddy Lu – e altamente differenziato del lusso e del lifestyle, posizionato tra il mercato primario del lusso e quello di rivendita”.

Il second hand di GOAT

Goat Group nell’ultimo round di finanziamento ha raccolto 195 milioni di dollari. In base alle quote sociali cedute, vuol dire che la valutazione della società è salita a 3,7 miliardi. La quotazione è più del doppio di quella di 1,8 miliardi registrata nel settembre 2020. GOAT è uno dei protagonisti del mercato della rivendita di sneaker. I suoi competitor sono Stadium Goods, acquisita da Farfetch per 250 milioni di dollari nel 2018, e StockX, che ad aprile 2021 aveva una valutazione di 3,8 miliardi di dollari.

Il giro d’affari

Da GOAT Group comunicano di aver venduto prodotti per un valore di 2 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi. Le sneaker sono cresciute di oltre il 100%, mentre l’abbigliamento, che occupa una quota minore del business, ha segnato +500%. Secondo Business of Fashion GOAT utilizzerà gli ultimi finanziamenti ricevuti per espandersi a livello internazionale. Aprirà nuovi centri di distribuzione a Chicago, nonché in Cina, Giappone e Singapore. Prevede anche investimenti in tecnologia e marchio per aumentare l’esperienza dei suoi 30 milioni di membri. (mv)

