 Il magic moment di Stockx: vale 3,8 miliardi e approda in Italia

StockX è sulla cresta dell’onda. La piattaforma di reselling di sneaker e prodotti streetwear vale 3,8 miliardi di dollari. Dopo aver chiuso un anno da record, la società si è aggiudicata 255 milioni di finanziamenti: un’offerta pubblica di acquisto secondaria di 195 milioni di dollari (circa 175 milioni di euro) e ulteriori 60 milioni di dollari in azioni primarie di serie E-1. Il magic moment di Stockx non termina qui. Come riporta CNBC, la valutazione segna un aumento del 35% rispetto ai 2,8 miliardi di dollari di dicembre 2020. In soli cinque anni Stockx è diventato uno dei marketplace online più importanti al mondo. Adesso apre all’Italia, puntando all’alto di gamma.

Il magic moment di Stockx

La piattaforma guidata da Scott Cutler si affaccia al mercato del Bel Paese e allarga il suo spazio di manovra. Come? Consentendo anche ai seller italiani la vendita di accessori di lusso, come borse e orologi firmati da maison che cercano di agganciare un target giovane. Per abbracciare l’“hype luxury” è stata rimossa la tassa sul lusso del 15%, così da consentire transizioni più facili e la possibilità di abbinare più venditori con acquirenti nello stesso paese o regione. Le commissioni di vendita passano poi dal 14,5 al 9,5%, per portare la vendita di accessori, borse e orologi in linea con tutte le altre categorie di prodotti presenti su Stockx.

Accessori di lusso

L’apertura al made in Italy fa parte di una strategia ben precisa che si basa sui dati registrati dalla piattaforma. Nel 2020 le vendite legate agli accessori di lusso sono cresciute a dismisura. Tra i brand più venduti svetta in testa Louis Vuitton, che registra un + 60% di acquisti su base annua, seguito a ruota da Gucci, cresciuto dell’80%, e da brand in forte ascesa come Telfar (i cui prodotti l’anno scorso sono stati venduti in media al 50% in più rispetto al loro valore retail), Off-White e infine Mcm.

Crescita no-stop

Stockx gestisce vendite in oltre 200 Paesi e conta oltre 200 milioni di utenti. Nell’anno fiscale terminato il 31 dicembre 2020, la società ha portato a termine più di 7,5 milioni di operazioni e ha raggiunto 1,8 miliardi di dollari di valore lordo delle merci (GMV), con un fatturato Gaap di oltre 400 milioni di dollari. Grazie alla liquidità e alla diversità del suo mercato globale, Stockx ha visto le negoziazioni non statunitensi aumentare del 260% nel terzo trimestre del 2020 rispetto al terzo trimestre del 2019. A novembre, la società ha aperto a Hong Kong e Toronto nuovi centri di autenticazione per verificare tutti i prodotti acquistati e venduti, in modo da aumentare la capacità di servire acquirenti e venditori a livello globale. (mvg)

