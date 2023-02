La fabbrica di sandali diventata brand da 30 mln di paia nel 2022

I sandali della libertà. Valore più potente della bruttezza. È la forza di Birkenstock, che ha venduto 30 mln di paia nel 2022. A ribadire la comodità del sandalo (realizzato con tanta pelle italiana) è il CEO Oliver Reichert in un’intervista al Corriere della Sera. Il sandalo è ormai un’icona fashion ambita dalle griffe. Nel 2018 la prima co-lab è stata quella con Rick Owens. Oggi sono 13. Da Dior a Manolo Blahnik, i sandali teutonici, spesso definiti pretty ugly, sono diventati anche oggetti di super lusso.

Fenomeno da 30 mln di paia

A proposito di collaborazioni, c’è chi ne intravede una con Gucci. L’indizio sarebbe lo scatto dal set di “Sex and the City” di Sarah Jessica Parker (alias Carrie Bradshaw) con un paio di ciabatte griffate doppia G che rimandano chiaramente al modello Boston di Birkenstock. L’imprenditrice e modella statunitense Kylie Jenner ha invece chiesto a Hermès di trasformare una sua vecchia Birkin in un paio di Arizona, da ribattezzare Birkinstock. “Sono arrivato nel 2009, ho traghettato Birkenstock dagli eredi all’acquisizione nel 2021 da parte di LVMH – ha ricordato il CEO Reichert al CorSera – attraverso L Catterton e Agache, finanziaria degli Arnault. Da spartani questi sandali ora sono simbolo di creatività, libertà e inclusività”.

Imprescindibili

Perché al netto delle collaborazioni di lusso, resta l’imprescindibilità delle Birkenstock. Anche per le fashion addicted e gli uomini d’affari, pronti ad utilizzare i sandali tedeschi in tutte le occasioni. Per far fronte alla primavera/estate 2023 è già pronta una nuova collezione: in arrivo a marzo Birkenstock 1774, che riprende l’anno di fondazione dell’azienda tedesca e sarà una vetrina dei progetti speciali realizzati dal team creativo interno. La collezione prevede cinque nuovi modelli in quattro colori. (aa)

