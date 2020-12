La scarpa brasiliana nel 2020 fa -20%, ma ha fiducia nel 2021

Malgrado la scoppola del coronavirus, la scarpa brasiliana ha fiducia nel 2021. Secondo l’associazione brasiliana dell’industria calzaturiera (Abicalçados), ci sono i margini per segnare +19%. Lo ha detto tracciando il bilancio del 2020 e prevedendo gli sviluppi per il prossimo anno.

Passo indietro della produzione

I dati diffusi da Abicalçados certificano le difficoltà determinate dalla pandemia. Nel corso del 2020 il mercato interno, che pesa per l‘85% sulla produzione totale, ha registrato una contrazione del 25%. In termini assoluti i calzaturifici brasiliani hanno prodotto nel 2020 circa 650 milioni di paia, 250 milioni di paia in meno dell’anno precedente. In questo senso la produzione è tornata ai livelli di 16 anni fa. CRV ha avuto impatti anche sull’occupazione, mandando in fumo circa 20.000 posti di lavoro.

L’export cede il 20%

Tra gennaio e novembre il Brasile ha esportato poco più di 84 milioni di paia di scarpe per complessivi 598,73 milioni di dollari. Ciò determina una contrazione di poco meno del 20% 19,4% in termini di volume e del 32,8% in termini di valore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche per questo l’associazione ha sostenuto l’importanza del rinnovo dei dazi sull’import di calzature, soprattutto dalla Cina, che scadrà a marzo 2021. Ne chiede inoltre l’estensione ai prodotti che arrivano da Vietnam e Indonesia.

Fiducia nel 2021

Il presidente esecutivo di Abicalçados, Haroldo Ferreira, sostiene che negli ultimi mesi sia emerso “un trend di ripresa“. “Consideriamo che la tendenza continui con l’inizio del prossimo anno. Soprattutto in vista dell’arrivo del vaccino e della normalizzazione del commercio fisico, da cui dipendiamo ancora – prosegue Ferreira –. La previsione è di una crescita del 19% nel 2021. Il settore chiude anche il prossimo anno sotto il record del 2019”. La produzione dovrebbe tornare a quei livelli solamente nel 2022. (art)

