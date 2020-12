Brasile: 10 miliardi di maxi investimento per BRF

BRF prepara un nuovo maxi investimento. Il player brasiliano della filiera carne ha annunciato l’8 dicembre 2020 un programma di sviluppo decennale. La strategia, secondo i piani, consentirà un rapido incremento del fatturato, dei ricavi netti e dell’operatività. L’obiettivo da qui al 2030 è di 100 miliardi di real di vendite. In altre parole, quasi 20 miliardi di dollari.

BRF prepara un nuovo maxi investimento

Come riporta l’agenzia di stampa Reuters, durante il “BRF day 2020 – Vision 2030” dello scorso 8 dicembre i vertici della società brasiliana hanno annunciato un programma di investimenti da qui al 2030. Valore: 55 miliardi di real, pari a oltre 10 miliardi di dollari. La strategia prevede l’espansione nel mercato interno e nei mercati halal come quello turco e dell’Arabia Saudita. Il programma prevede inoltre l’apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Nord America, Europa e Asia.

I numeri del boom

Il primo obiettivo consiste nel raggiungere un fatturato di 65 miliardi di real (circa 12,5 miliardi di dollari) entro il 2023. La seconda fase prevede un incremento dei risultati di circa 2,5 tra il 2024 e il 2026. In questo stesso arco temporale BRF conta di conquistare il 60% del mercato interno. Terzo step, il quadriennio 2027-2030, dovrebbe portare a toccare i 100 miliardi di real di fatturato (circa 19,3 miliardi di dollari) e una crescita della redditività di 3 volte rispetto ad ora.

