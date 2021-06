La scarpa italiana piange la scomparsa di Armando Pollini (85)

Vigevano e la calzatura italiana piangono la scomparsa di Armando Pollini, 85 anni, colpito da un infarto venerdì scorso, 18 giugno 2021. Pollini (nella foto di repertorio Imagoeconomica, risalente al 2002) è stato un vero e proprio esempio di una vita dedicata alla scarpa sotto il profilo creativo, imprenditoriale e culturale. In Italia e nel mondo. Dopo che, nel 2000, la sua azienda è entrata a far parte del Gruppo Aeffe, si è dedicato al Museo della Calzatura di Vigevano.

Armando Pollini

Armando Pollini nasce a Vigevano nel 1935. Il padre era modellista e la madre orlatrice. Si appassiona subito al mondo della calzatura e, nel 1958, apre il suo laboratorio di scarpe. I viaggi all’estero, le conoscenze con importanti stilisti e la collaborazione con Elio Fiorucci gli spalancano le porte della notorietà. Alcuni suoi modelli, infatti, fanno parte della storia della calzatura. Per esempio, la décolletée Cloudy in camoscio azzurro e nuvole argento (omaggio al dipinto “La grande famiglia” di René Magritte) è esposta MET – Metropolitan Museum di New York. Altri modelli, invece, sono stati esposti al Victoria and Albert Museum di Londra.

L’azienda

Come ricorda L’informatore Vigevanese, nel 1981 nasce Armando Pollini Design che rimane attiva fino al 2003, nonostante nel 2000 entri nel portafoglio brand del gruppo romagnolo Aeffe. Dal 2003 Pollini si dedica al Museo della Calzatura di Vigevano, cui ha donato tutta la propria collezione e del quale, in questi ultimi anni, è stato il curatore scientifico. Dal 2009 al 2012 ha insegnato Moda Calzaturiera presso il Politecnico di Milano.

Oltre la scarpa

Pollini, nella sua vita, è stato anche un grande sportivo. Infatti, negli anni ’60 ha indossato la maglia azzurra della Nazionale di Atletica Leggera per la specialità dei 400 ostacoli. All’inizio degli anni ’80 è stato presidente del Vigevano Football Club. Oltre agli impegni sportivi, Pollini ha avuto incarichi politici e ha fondato la rivista Foto Shoe. Armando Pollini lascia la moglie Paola Roberta Motta, con la quale ha condiviso la passione per la calzatura. (mv)

