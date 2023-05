Meglio delle monete antiche: Bolaffi s’aggiudica Air Jordan rare

Sappiamo ormai che le sneaker da collezione hanno per gli investitori lo stesso valore di un bene rifugio. Ora abbiamo la conferma che hanno lo stesso fascino delle monete antiche. Lo dimostra il fatto che Bolaffi, casa d’aste milanese specializzata in numismatica e filatelia, sia corsa in Texas ad aggiudicarsi all’incanto un paio di Air Jordan I del 1985. Si tratta di uno dei primissimi esemplari del modello, in ottimo stato di conservazione e, per di più, autografato su entrambe le scarpe da Michael Jordan. Prezzo? 38.000 dollari.

Meglio delle monete antiche

“Le sneaker di maggior successo della storia hanno cambiato il modo di percepire la scarpa tecnica e sono all’origine della contaminazione tra sport e moda – è il commento di Filippo Bolaffi, CEO di Gruppo Bolaffi –. L’esemplare è quasi unico, si stima che ne esistano meno di 100 esemplari al mondo”. Fu lo stesso Michael Jordan a regalare il paio di Air Jordan I a un suo conoscente in Chevrolet, che nel 2010 lo ha ceduto a un privato che ora l’ha messo all’asta tramite Heritage Auctions di Dallas (Texas). Le Air Jordan autografate saranno esposte al pubblico nelle sedi di Bolaffi a Milano, Roma e Torino.

Leggi anche: