Mercato, inflazione, consumi: “la versione di Autry”

“La versione di Autry”. Così titola su La Conceria n. 5 – 2023 l’intervista a Mauro Grange (in foto a sinistra). Si tratta del CEO di Fine Sun, la holding (controllata da Made in Italy Fund) che detiene i marchi 120% Lino, Dondup, Ghoud e Rosantica. Nonché, anzi in particolar modo, il brand di sneaker Autry, che nel segmento Medio rappresenta un case history di successo su scala internazionale.

L’ultimo numero del mensile La Concerie titola Medio, perché parla appunto di medio dal punto di vista del segmento e delle dimensioni aziendali. In una rassegna di esperienze e testimonianze di imprenditori, abbiamo deciso di ascoltare anche Grange. Che ci svela la sua ricetta per il successo. Alzare i prezzi? “No. Abbiamo un prezzo-killer che vogliamo mantenere – risponde –. In questi momenti bisogna prestare attenzione meno al profitto e più al consumatore. E a salvaguardare il margine alla distribuzione. È un esercizio di equilibrio, in cui emergono gli imprenditori bravi”.

