Messico, l’export calzaturiero nel 2017 crolla (e vede nero in attesa della riforma del NAFTA)

Il valore del fatturato estero (circa 156 milioni di dollari) è crollato dell’11,2%, mentre in volume l’export è calato del 2,4%. I primi 7 mesi del 2017 per il distretto calzaturiero dello stato del Guanajuato, uno dei principali poli produttivi messicani, è nero. Stando a quanto riportano i dati del governo federale, anche il prezzo medio del prodotto (malgrado i proclami in senso contrario di CICEG, l’associazione di categoria) si è abbassato, passando dai 20,43 dollari del 2016 agli attuali 18,56. In vista di una tanto ventilata riforma del NAFTA (l’accordo di libero scambio tra USA, Canada e Messico), CICEG chiede che il Paese organizzi strumenti di sostegno all’export calzaturiero che possano sopperire all’eventuale chiusura di Washington, nell’ultimo quindicennio destinazione di circa l’85% delle esportazioni messicane.