New Balance investe 65 milioni di dollari per raddoppiare il calzaturificio di Skowhegan, nel Maine. L’investimento porta con sé l’aumento della capacità produttiva insieme a oltre 200 nuovi posti di lavoro, che si aggiungono ai 250 attuali. New Balance ha sede a Boston, controlla cinque stabilimenti di proprietà nel New England e uno a Flimby,…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI