Oscar della Calzatura: Amina Muaddi è la Designer of the Year

Amina Muaddi (a sinistra nella foto) è stata nominata Designer of the Year agli FNAA -Footwear News Achievement Awards 2022, giunti all’edizione numero 36. La cerimonia di premiazione degli Oscar della Calzatura è avvenuta ieri, mercoledì 30 novembre, a New York. Il premio alla carriera è andato a Christian Louboutin, mentre quello per la collaborazione dell’anno l’ha vinto la popstar Dua Lipa (a destra nella foto) per il progetto Puma x Dua Lipa Flutur Drop 2. La scarpa del 2022, invece, è la Louis Vuitton x Nike Air Force 1 creata dal compianto Virgil Abloh.

Amina Muaddi



“L’ultima volta che sono stata sul palco a ricevere un premio, me lo ha consegnato il mio caro amico Virgil. Quindi stasera è un momento un po’ agrodolce”, ha detto Amina Muaddi nominata Designer of the Year per “il suo incredibile successo nel settore del lusso”. Per Muaddi è il quarto riconoscimento FNAA da quando ha lanciato il suo marchio, 4 anni fa. “I tacchi di Muaddi – commenta Footwear News – dominano il panorama delle calzature”. E hanno anche un forte riscontro nelle vendite visto che il suo brand chiuderà il 2022 con un fatturato di circa 55 milioni di euro.

Virgil Abloh

Gli FNAA hanno confermato l’eredità di Virgil Abloh. Non solo nelle parole di Muaddi. La “sua” Louis Vuitton x Nike Air Force 1, infatti, ha ricevuto il premio di Footwear of the Year. Costruita sul modello dell’intramontabile Air Force 1 di Nike, fonde l’eleganza di Louis Vuitton con la cultura streetwear ed è considerata da molti la perfetta eredità di Abloh. “La collaborazione era al centro di tutto ciò che Virgil ha creato” ha detto la moglie di Virgil, Shannon Abloh, CEO di Virgil Abloh Securities. Questa scarpa “incarna perfettamente la visione artistica di Virgil e la sua profonda ammirazione per una sneaker classica”. (mv)

Nell’immagine: uno screenshot tratto da footwearnews.com

