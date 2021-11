Paciotti ingaggia Dolcini, Barocco raddoppia con Milano Fashion

Paciotti nomina Diego Dolcini Rebranding and Design Director per le calzature da donna. Un altro sostanziale tassello per la rinascita del brand marchigiano dopo la scelta di affidare la creazione delle collezioni a un team di creativi guidato da Vincenzo Viscione. Intanto, Rocco Barocco raddoppia con Milano Fashion. Dopo la licenza per gli accessori affida all’azienda partenopea anche quella per le calzature.

Paciotti nomina Diego Dolcini

Diego Dolcini (a destra nella foto) è proprietario e designer del proprio marchio e figura, da luglio 2021, come Direttore Creativo degli accessori donna di Fabiana Filippi e della collezione di sneaker di lusso del marchio cinese B5 Shanghai. Secondo il profilo Linkedin dello stilista, l’avvio della collaborazione con Paciotti risale al marzo scorso, ma la comunicazione è stata diffusa solo in questi giorni. Un ingaggio di altissimo livello per il marchio di scarpe che aveva raggiunto la sua massima notorietà come Cesare Paciotti, stilista e imprenditore che guidava l’azienda insieme alla sorella Paola. (mv)

Rocco Barocco e Milano Fashion

“La mia donna racconta eleganza e contemporaneità, le mie calzature sono estensione di questo pensiero. Un accessorio che sa accompagnare nel cammino quotidiano le donne” dice Rocco Barocco (a sinistra, nella foto tratta da Instagram) a Fashion Network. La sua nuova collezione calzaturiera spazierà da modelli classici e sportivi, e si basa su pelle e cuoio. A produrla e distribuirla sarà Milano Fashion, che ha in portafoglio anche le licenze ALV by Alviero Martini e Ungaro. L’azienda partenopea prevede di chiudere il 2021 con un fatturato di 9 milioni di euro (circa il 75% è generato in Italia) e stima per l’anno prossimo di arrivare a 13 milioni. (mv)

