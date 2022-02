Paul Andrew torna in pista (e lo fa col suo brand, fermo dal 2019)

Modelli che coniugano novità e colore con comfort e vestibilità. Con questa idea Paul Andrew rilancia il suo marchio di calzature, nato nel settembre 2012 e poi sospeso nel 2019, quando il designer ha preferito dedicarsi a Salvatore Ferragamo. Uscito ormai un anno fa dalla griffe fiorentina, Andrew tornerà sul mercato per la stagione autunno-inverno 2022-2023.

Il percorso dello stilista

Paul Andrew è di origine britannica, ma vive a New York. Da ormai ex direttore creativo di Salvatore Ferragamo, annuncia il rilancio del suo omonimo marchio. I prodotti arriveranno il prossimo autunno nei negozi, mentre le immagini usciranno da marzo. Ormai dieci anni fa lo stilista è stato apprezzato, nonché identificato, per le sue scarpe semplici e confortevoli, con tacchi ma indossabili tutto il giorno. Un concetto che Andrew ha intenzione di riproporre per il suo rilancio.

Il mercato è cambiato

Il mercato è totalmente diverso e lo stilista lo sa bene. “Quando ho fondato il mio marchio, il panorama delle calzature da donna di lusso era piuttosto diverso; c’erano molti designer emergenti – ha detto a Business of Fashion –. Oggi c’è una nicchia in un mercato per player indipendenti”. Andrew produceva in Italia le scarpe. Anche se non ci sono ancora indicazioni per la prossima collezione, è possibile immaginare, vista anche l’esperienza maturata con Ferragamo, che la produzione resterà in Italia. (mv)

