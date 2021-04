Chiara Ferragni entra da Tod’s, Paul Andrew esce da Ferragamo

Movimenti particolarmente significativi per due griffe di riferimento del lusso italiano. In sintesi: Chiara Ferragni entra da Tod’s, Paul Andrew esce da Salvatore Ferragamo. Il brand fiorentino, infatti, ha confermato ufficialmente la partenza del suo direttore creativo (nel riquadro), data per certa da voci e indiscrezioni. Ferragni, invece, facendo ingresso nel CdA, in un certo modo torna da Tod’s. Nel 2017, infatti, aveva già collaborato con il marchio guidato da Diego Della Valle sviluppando il progetto #Chiaralovestods (nella foto).

Chiara Ferragni entra da Tod’s

“Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del CdA, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri”. Il tutto, si legge nella nota diffusa da Tod’s, “con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato”. Una conoscenza che “sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno” ha commentato Diego Della Valle. “Unirmi al gruppo Tod’s – ha sottolineato Chiara Ferragni, – significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo”.

Paul Andrew esce da Ferragamo

A partire da maggio Paul Andrew non sarà più il direttore creativo di Salvatore Ferragamo. Continuano, così, i cambiamenti all’interno della griffe fiorentina che, quindi, vuole voltare pagina anche sotto il profilo stilistico. Confermate, dunque, le recenti indiscrezioni pubblicate relative all’uscita dello stilista. Rumors che l’azienda italiana non aveva confermato. Ferragamo non ha nominato un sostituto e il ruolo di Andrew dovrebbe essere assunto da un team di 30 designer. Scelta temporanea, a quanto pare. Infatti, una fonte vicina all’azienda ha spiegato a Reuters che Ferragamo prevede di assumere un nuovo direttore creativo, ma non vuole affrettare i tempi, date le difficili condizioni di mercato. Paul Andrew era entrato in Ferragamo nel 2016 come direttore creativo delle calzature femminili. Nel 2019 è passato a gestire (per la prima volta nella storia del brand) tutte le categorie di prodotto. Lo stilista disegnava anche una propria linea di scarpe (chiusa nel 2019). Ora intraprenderà un nuovo progetto autonomo.

