Per Revolver Requeen Venexia lo showroom diventa virtuale

Spostamenti vietati? Lo showroom diventa virtuale. Revolver Requeen Venexia, calzaturificio dell’imprenditrice veneta Beatrice Baldan, ha ricreato in digitale l’atmosfera della sua location per continuare a gestire rapporti B2B. “Grazie all’integrazione tra digitale e fisico anche un brand emergente come il nostro può arrivare con forza ai clienti internazionali” spiega la manager (a destra nella foto).

L’hotel immaginario

Il brand di scarpe di lusso Revolver Requeen Venexia nasce nel 2019 da un’idea di Beatrice Baldan, erede della famiglia di calzaturieri veneti Baldan. Nel 2020 l’azienda ha lavorato allo sviluppo di uno strumento che consentisse di mantenere e promuovere i rapporti con i clienti internazionali. Da qui l’idea dello showroom virtuale che prende spunto dal suo spazio milanese. In altre parole, un hotel immaginario aperto in via Montenapoleone in cui ogni modello ha il nome di una stanza.

Lo showroom diventa virtuale

Lo showroom virtuale riprende le atmosfere, oltre ad alcuni elementi come colori e arredi, dello showroom fisico. Il cliente entra virtualmente nell’edificio trovando una hall con musica d’atmosfera e un ascensore che porta ai piani. Ma anche le chiavi da utilizzare per aprire le porte e scoprire i modelli. L’esperienza digitale consente quasi di toccare con mano i prodotti, “aspetto fondamentale per chi, come noi, propone calzature di lusso realizzate con materiali preziosi, dettagli artigianali e lavorazioni particolari eseguite a mano”. Lo spazio digitale di Revolver Requeen Venexia integra anche la possibilità di interazione umana. In altre parole, i clienti possono fissare appuntamenti per vere e proprie visite guidate, in cui il wholesale manager dell’azienda, in videochat, guida l’acquirente fornendogli “live” tutte le informazioni commerciali e di prodotto.

