Perché le Clarks sono un must per la cultura reggae e la Giamaica

Musica, rum e Clarks. Da oltre mezzo secolo le calzature britanniche sono un must per la cultura reggae e per la Giamaica. Al punto che nel 2012 C. & J. Clark International lanciò sul mercato un modello dedicato alla Trojan Records, casa discografica che lanciò artisti come Lee “Scratch” Perry, Desmond Dekker e Jimmy Cliff. Ora tre nuovi modelli in pelle certificano questo amore con l’isola.

Un must per la cultura reggae

Già a partire dagli anni Sessanta, le Clarks conquistano fette di pubblico anche in Giamaica. Gli acquirenti, come ricostruisce giornaledellamusica.it, sono i “rude boy“, i ragazzi di strada che frequentano gli eventi musicali in cui i dj riproducono ska e reggae. Le calzature spopolano a tal punto che alcuni artisti dedicano loro dei brani, come Vybz Kartel che nel 2010 canta “il cuoio è resistente, la pelle scamosciata è soffice, lo spazzolino da denti rimuove la polvere velocemente, tutti mi devono chiedere dove ho preso le mie Clarks”.

Jamaican Clarks

“Da quando hanno calcato per la prima volta le strade di Kingston, i nostri modelli hanno occupato un posto speciale nella cultura giamaicana. Per celebrare questa connessione autentica, abbiamo creato una nuova collezione in edizione limitata” spiega nel proprio sito l’azienda britannica. Già disponibili per l’acquisto, i tre modelli dedicati all’isola caraibica sono dei grandi classici in pelle scamosciata ripensati: Desert Jamaica, Jamaica Bee, Jamaica Trek. “Contraccambiare ciò che la comunità giamaicana ci ha dato è davvero importante – aggiunge Clarks – ed è per questo che abbiamo istituito una partnership con la Maverley Primary and Junior High School di Kingston. Inoltre, lavoriamo a stretto contatto con la cantautrice e musicista giamaicana, Koffee, e la sua organizzazione no profit, Families Rule/MTLT, un ente di beneficenza che si occupa di empowerment giovanile tramite programmi di formazione, mentoring e borse di studio”. (art)

