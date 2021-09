Quanto costa la pandemia? A Deichmann 1 miliardo di euro

A Deichmann la pandemia costa 1 miliardo di euro. Le vendite del colosso tedesco del retail calzaturiero sono diminuite di circa il 20% nel 2020. “La crescita delle vendite online non è stata in grado di compensare le perdite di fatturato della tradizionale vendita al dettaglio” ha detto il CEO dell’azienda Heinrich Deichmann che ha sottolineato come non ci siano stati licenziamenti né chiusure di negozi. Nel frattempo, il gruppo sta sperimentando un nuovo servizio clic & collect automatico, attivo 24 ore al giorno.

1 miliardo di euro

In una intervista rilasciata a Textilwirtschaft, Heinrich Deichmann ha specificato come la Deichmann SE abbia registrato un significativo calo dei profitti. In altre parole, circa il 20% delle vendite si è volatilizzato: ovvero 1 miliardo di euro. Visto che nel 2019 i ricavi erano stati di 6,5 miliardi di euro, quelli del 2020 si sono attestati a circa 5,5 miliardi di euro. Questo perché le vendite online, che sono “significativamente cresciute”, non hanno compensato la riduzione di quelle effettuate nei negozi fisici. Nonostante questo calo, la società ha deciso di non licenziare alcun dipendente e di non chiudere nessun negozio.

Clic & collect

Comunque sia, Deichmann continua a investire. Prevede di espandersi nel Regno Unito, dove potrebbe gradualmente raddoppiare la sua rete di 109 negozi. E vuole installare stazioni automatiche di ritiro (clic & collect) presso le sue filiali, accessibili 24 ore al giorno, tutti i giorni. Come riporta Shoez.biz, la prima stazione pilota è stata installata nella sede di Mülheim-Dümpten dove al cliente, per ritirare quanto acquistato, basta digitare il codice PIN ricevuto all’atto dell’acquisto. (mv)

Leggi anche: