LVMH e Deichmann cercano 1.400 giovani da formare al lavoro

Crisi da pandemia? Certo. Ma alla formazione (e ai giovani) LVMH e Deichmann non rinunciano. Il primo, il più grande gruppo del lusso al mondo, offre 400 contratti di apprendistato per l’autunno 2021 nell’ambito della creazione, design e vendita al dettaglio. Il secondo, il più grande rivenditore europeo di scarpe, cerca circa 1.000 giovani in tutta la Germania per formarli come addetti alle vendite, logistica o per impiegarli nella sede centrale di Essen.

LVMH e Deichmann

Il gigante francese

Il gigante del lusso LVMH ha lanciato il Village des métiers d’Excellence nel 2015. Ora nell’ambito del progetto offre 400 contratti di apprendistato per settembre 2021. Sul sito dell’iniziativa i candidati troveranno le 400 opportunità. Oltre a queste, anche un ciclo di conferenze e materiali sulle professioni coinvolte, sulle fasi di reclutamento, sulle opportunità di scambi con altri apprendisti, sui tutor e reclutatori di maison LVMH o sulle scuole partner. LVMH prevede 9.500 assunzioni in Francia nel 2021. “Per il nostro gruppo è prioritario – ha detto Chantal Gaemperle, direttore delle risorse umane e delle sinergie di LVMH, a Fashion Network – sostenere le giovani generazioni, continuare il nostro impegno nella loro formazione, specie in questo periodo particolarmente difficile”.

Il colosso tedesco

Il colosso tedesco Deichamm impiega circa 43.000 persone a livello globale. In Germania dà lavoro a oltre 16.000 persone, di cui circa 3.000 apprendisti. L’azienda da molti anni compie notevoli investimenti nella formazione. E con la pandemia non ha cambiato idea. Perché è consapevole che la formazione è vincente. Quasi il 70% dei dirigenti dei circa 1.200 punti vendita Deichmann in Germania ha svolto e completato la formazione in azienda. La fase di candidatura per il 2021 è già in corso. “Abbiamo perso circa il 20% delle vendite in Germania nel 2020, ma non abbiamo licenziato nessuno in tutto il mondo” ha detto Heinrich Deichmann, CEO del Gruppo, a Handelsblatt. (mv)

Leggi anche: