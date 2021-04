San Mauro Pascoli: ecco Tech4Fashion Hub, incubatore di startup

“Nella Torre il silenzio era già alto”, scriveva Giovanni Pascoli. Mai avrebbe immaginato che in quel luogo, a San Mauro Pascoli, sarebbe arrivato il “rumore” di pellami, tacchi e tomaie. Perché a Villa Torlonia (nella foto) troverà sede Tech4Fashion Hub, un incubatone di startup innovative nel campo della moda e del fashion calzaturiero. Di fatto, un’evoluzione di Cercal Lab, con la novità che avrà una sede tutta sua e la collaborazione con Università e Regione Emilia-Romagna.

Tech4Fashion Hub

La scintilla che ha fatto partire Tech4Fashion Hub è stato il finanziamento di 248.000 euro della Regione Emilia-Romagna a fronte di un progetto complessivo del valore di 310.000 euro. La sede, appunto, sarà Villa Torlonia, l’operatività è stimata in sei mesi. “Potenziamo il percorso già intrapreso con Cercal Lab, che troverà sede in nuovi spazi rigenerati – spiega il Sindaco di San Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia –. In tal modo, il complesso, che oggi accoglie attività culturali e museali sulla poesia del Pascoli, ospiterà anche la creatività e l’innovazione del distretto calzaturiero”.

Lo spostamento del Cercal

Sul tavolo rimane la questione dello spostamento del Cercal sempre nel compendio di Villa Torlonia. “È un’idea che non abbiamo abbandonato – prosegue il sindaco –. Stiamo valutando la fattibilità per quanto riguarda gli spazi. Non è semplice trasferire in un’area storica laboratori che necessitano di particolari attrezzature. Per ora partiamo con Tech4Fashion Hub, progetto aggiuntivo per il Cercal. Nasce dall’esigenza di dotare il nostro territorio di nuove competenze e assicurare lo sviluppo economico futuro del distretto”. (ff)

