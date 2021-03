San Mauro Pascoli: AAA cercasi giovani imprenditori

AAA cercasi giovani imprenditori nella moda e nel calzaturiero. Prima da formare, poi da mettere a confronto con il mercato. Il percorso si chiama “A scuola d’Impresa”, seleziona 20-25 giovani (17-25 anni), e offre competenze tecniche per avviare un progetto di lavoro autonomo. A coordinarlo è la Provincia di Forlì-Cesena insieme a 3 enti, ognuno dei quali affianca i ragazzi nell’iter formativo relativo al proprio contesto professionale.

AAA cercasi giovani imprenditori

I laboratori sono curati da Fondazione ITS Fitstic (web marketing), CERCAL San Mauro Pascoli (che offre le competenze del settore moda) e Serinar (che propone workshop sulla cultura d’impresa). La didattica sarà online per la parte teorica e in presenza, quando sarà possibile, per i laboratori. Il progetto si concluderà con un concorso che assegna alle migliori idee imprenditoriali premi per un ammontare complessivo di 9.000 euro. “Abbiamo pensato di aggiungere anche un elemento competitivo al progetto – afferma la responsabile del programma Novella Castori -. Del resto, il mercato del lavoro è questo ed è giusto che i giovani comprendano il contesto dove dovranno muoversi”.

Cultura d’impresa

“La cultura di impresa è uno degli asset strategici di un distretto. Insieme alla capacità di trasmettere tutto il suo patrimonio di conoscenze alle generazioni future – spiega Luciana Garbuglia, sindaco di San Mauro Pascoli e presidente dell’Unione Rubicone e Mare -. Il distretto della scarpa di San Mauro coniuga una capacità artigianale a una vocazione digitale: questo progetto va in questa direzione”. Nel frattempo, i ragazzi partecipanti al corso CERCAL di “Tecnico per la Progettazione e la Realizzazione di Prodotti” nella filiera calzaturiera (IFTS), hanno realizzato un video selezionato dalla Regione Emilia-Romagna per partecipare al concorso L’Europa è Qui.

