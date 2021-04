Santoni, la strategia per la ripresa dopo il -25% nel 2020

Far percepire e comunicare la qualità artigianale attraverso il digitale. La strategia per la ripresa di Santoni è omnicanale e incentrata sulla customer experience. La pandemia nel 2020 ha eroso 20 milioni di euro di vendite, cioè un quarto dei ricavi del 2019. Lo choc ha modificato il contesto e ha “accelerato tutti i trend in essere prima della crisi, in primis il digitale”, dice il CEO Giuseppe Santoni, che ha adeguato la propria offerta di prodotti e di comunicazione digitale.

La strategia per la ripresa

Il 2020 è stato un anno di cambiamenti per Santoni. Il primo riguarda l’accelerazione nel digitale. “In pochi mesi c’è stato un improvement generale del digital che, in tempi normali, avrebbe richiesto anni, osserva Santoni con Il Sole 24 Ore. Il CEO ha rimarcato come i consumatori richiedano interazioni e servizi digitali sempre più sofisticati ed interattivi. Da qui la necessità “di creare un’esperienza capace di integrare il tocco umano nel digitale”. Santoni ha varato un progetto omnicanale che mette al centro la Customer Experience per rendere il cliente edotto e consapevole sulla “cultura del fare artigianale”. Ma il digitale ha un limite, soprattutto per i prodotti di lusso. L’imprenditore marchigiano lo riassume così: “Nulla può essere paragonato al toccare con mano un prodotto unico, artigianale e ricco di savoir-faire in ogni suo dettaglio come il nostro”.

A proposito di prodotto

La digitalizzazione ha coinvolto anche la produzione. Dalla prossima stagione le calzature avranno un chip NFC “che permetterà al consumatore di interagire con l’azienda ed accedere a contenuti esclusivi”, rivela l’imprenditore. A proposito di prodotti, considerato il cambiamento delle abitudini di acquisto dei clienti, Santoni ha “reinterpretato le icone formali in modo più cool ed aumentato la proposta più casual”. Nuovo orientamento anche per le collezioni. Non sono state ridimensionate a livello quantitativo ma sono aggiornate e rafforzate “le icone e i best seller – conclude Santoni –. Parallelamente, abbiamo capsule e progetti innovativi definiti in collaborazione con i nostri partner selezionati”. (mv)

