Se nel 2020 Frosinone ha esportato il 1.481,6% in più di scarpe

Avete letto bene: 1.481,6% in più. È un vero e proprio caso quello della provincia di Frosinone e di quante scarpe ha esportato nel 2020. Quasi tutte, tra l’altro, indirizzate verso una sola destinazione: la Svizzera. Dove, del resto, sono approdate anche quelle “spedite” da Verona (+3,4%) e Vicenza (+25,8%). In altre parole, le province italiane che, insieme a Frosinone, sono le uniche a chiudere in terreno positivo il 2020 per valore esportato. Perché?

Il 1.481,6% in più di scarpe

Logistica e vendite online stravolgono la geografia dell’export calzaturiero italiano. Secondo i dati diffusi da Assocalzaturifici, nel 2020 la provincia di Frosinone è passata da 6,5 a 103,1 milioni di euro di scarpe esportate. Cioè: l’incredibile 1.481,6% in più. A cosa è imputabile questo fenomeno? Gli operatori del settore, le associazioni datoriali e i sindacati della zona non hanno registrato nessun nuovo insediamento produttivo che possa giustificare un simile aumento. Ma c’è un indizio: i flussi di scarpe partiti dalla provincia del Lazio sono quasi esclusivamente diretti verso la Svizzera. Per cui, è lecito ritenere che il “responsabile” di questo boom sia un hub di logistica. Infatti, a Colleferro, al confine tra le province di Roma e Frosinone, c’è quello di Amazon, tanto per citare un nome significativo.

Verona e Vicenza

Stessa situazione, ma con incrementi molto meno esplosivi, a Verona. Anche in questo caso sono le vendite online di scarpe che “drogano” il dato provinciale. A gennaio 2020 è entrato in funzione il centro logistico di Zalando a Nogarole Rocca e le esportazioni veronesi ringraziano. Diverso il caso di Vicenza, provincia dove sono presenti sedi di marchi del gruppo Kering (uno su tutti: Bottega Veneta) che spediscono al centro in Svizzera. Ora, però, questo flusso potrebbe cambiare, visto il trasferimento della logistica del gruppo francese a Trecate, in Piemonte. (mv)

