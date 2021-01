Sergio Rossi sul mercato: Rothschild cerca un partner finanziario

Sergio Rossi cerca un partner finanziario. L’azienda posseduta al 100% dal fondo Investindustrial ha incaricato la banca d’affari Rothschild di “esplorare il mercato”. Tutte le ipotesi sono sul tavolo. Si parte dal rilancio della proprietà (che ha già investito 100 milioni di euro tra acquisto e apporto di capitali) per arrivare alla vendita del marchio, passando per la cessione di una quota di minoranza.

Sergio Rossi cerca un partner finanziario

La notizia battuta dal Corriere della Sera, nell’inserto L’Economia, conferma quella condivisa da Footwear News la scorsa settimana. In essa si segnalava che “un dossier di Sergio Rossi è approdato sulla scrivania dei potenziali investitori”. Sono passati quasi 6 anni da quando Investindustrial acquistò Sergio Rossi da Kering. Il calzaturificio è stato completamente ristrutturato e riorganizzato dal CEO Sergio Sciutto, attuale presidente Cercal, e ora ha una precisa identità.

Il momento ideale

Questo, dunque, come sottolinea il Corsera, potrebbe essere il momento ideale anche per venderlo. “Sergio Rossi è una piccola impresa per Investindustrial e potrebbero non voler aspettare che la pandemia sia finita”, scrive Footwear News. Sciutto ha potenziato la fabbrica di San Mauro Pascoli dove lavorano 130 dei suoi 500 dipendenti. E dove sono prodotte anche calzature per altri marchi. Per esempio, Bottega Veneta e Amina Muaddi, la cui produzione inizierà in primavera.

L’online vale un terzo del fatturato

Nel 2020 Sergio Rossi ha pianto la scomparsa del suo fondatore (ad aprile) e fatto i conti con un business frenato dalla pandemia. Il fatturato è stato sostenuto dalle vendite online che, scrive il quotidiano di via Solferino, valgono ormai un terzo dei ricavi. Ora Andrea Bonomi, che guida Investindustrial, vuole delineare un nuovo futuro per l’azienda. Una fonte anonima citata dal Corriere, che ha preso visione del dossier, afferma che la migliore soluzione sarebbe quella di trovare un partner industriale ideale e cita, come esempio, l’operazione compiuta da Moncler con Stone Island. (mv)

