Un altro anno di fusioni: anche Zanotti e Sergio Rossi nel mirino?

Il 2021 inizia all’insegna delle indiscrezioni e delle ipotesi e, però, rende palese una certezza. Sarà, come il 2020 e il 2019, un anno di fusioni e acquisizioni. Fondi di private equity e giganti della moda che fanno shopping nei confronti di aziende più piccole e fiaccate dalla pandemia. In questo senso, un ruolo da leader lo interpretano LVMH e Kering che si sfidano anche a distanza attraverso i rispettivi veicoli di investimento. In altre parole: L Catterton e Artemis. E sempre più lunga sarebbe la lista dei potenziali oggetti del desiderio. Della quale, secondo alcune fonti, farebbero parte anche Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti e Aquazzurra.

Un altro anno di fusioni

L Catterton, il fondo d’investimento nato dalla partnership tra Catterton, LVMH e Groupe Arnault, ha acquisito JOTT. È acronimo di Just Over The Top, marchio di abbigliamento e accessori con 85 negozi in Francia, fondato a Marsiglia nel 2010 e che nel 2019 ha fatturato 70 milioni di euro. Artemis (holding presieduta dal CEO di Kering, François-Henri Pinault) da parte sua ha compiuto un investimento strategico in GOAT Group, cioè “il sito di rivendita leader e più affidabile al mondo nel mercato delle sneaker”. Secondo quanto riporta The Fashion Law, Pinault avrebbe affermato di vedere “opportunità significative per partnership ampliate e molte sinergie tra GOAT e il nostro portafoglio di marchi”.

Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti e Aquazzurra

Dagli affari conclusi a quelli possibili, in un contesto sempre più in fibrillazione. Ci sono i rumors, puntualmente smentiti, su Ferragamo. Poi, quelli che circolano su Burberry e Birkenstock (CVC e Permira in lizza). Infine, arrivano tre marchi italiani che sarebbero finiti sotto i riflettori. “Secondo fonti di mercato, un dossier di Sergio Rossi è approdato sulla scrivania dei potenziali investitori. Allo stesso modo, si parla di Giuseppe Zanotti e Aquazzura, che sarebbero stati presi in considerazione” scrive l’autorevole Footwear News. Anche qui spunta il nome di L Catterton, che potrebbe cedere la quota del 30% che detiene in Zanotti. La testata USA (che fa i nomi anche di Bottega Veneta e Amina Muaddi ulteriori possibili desideri degli investitori) cita fonti anonime, secondo le quali per Investindustrial sarebbe il momento migliore per cedere di Sergio Rossi, dopo che il CEO Riccardo Sciutto l’ha riorganizzata a dovere. Circolano anche voci su una possibile cessione di Aquazzura. Le trattative tra il marchio fondato da Edgardo Osorio nel 2011 e Style Capital sarebbero, però, in stand by da settembre. (mv)

