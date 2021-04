Shiloh disegna in Francia e produce in Spagna (con pelli italiane)

Pensati a Parigi e fatti in Spagna con pelli italiane. Sono gli stivali Shiloh Heritage, marchio lanciato nell’ottobre 2019 da Johanna Touitou, stilista francese che ha lavorato prima in Chloé (con Phoebe Philo), poi in Sonia Rykiel ed Elie Saab. La passione per la pelle l’ha portata a creare un proprio brand, attualmente specializzato nella produzione (a mano) di stivali comodi e dal look texano. Ha trovato il suo produttore ideale in Spagna e le migliori pelli in Italia, grazie a Lineapelle.

Con pelli italiane

Shiloh Heritage (Shiloh significa “Paradiso di Pace” in ebraico) ha fatto il suo debutto nel lusso accessibile con un modello che mescola il look texano alla forma più morbida del modello tradizionale indossato nella Camargue. Lo ha disegnato Touitou, mentre cercava di immaginare uno stivale che non riusciva a trovare sul mercato. L’anno scorso il brand ha prodotto 200 paia di stivali Midnight fatti a mano. Shiloh Heritage è un brand direct-to-consumer attraverso il proprio sito web. Il prezzo medio è di 565 euro. Per approfondire il capitolo sulla produzione e sulla pelle, abbiamo contattato la fondatrice.

Perché hai scelto la Spagna per la produzione e l’Italia per la pelle?

Non è stata determinante le geografia. Ho scelto un’azienda con un savoir-faire incredibile, molto autentico, che condivide i miei stessi valori umani e professionali. Questa azienda familiare di 115 anni, casualmente, si trova vicino ad Alicante. Per quanto riguarda la pelle, ho scelto un’azienda italiana perché ha offerto le migliori pelli scamosciate al miglior prezzo rispetto a tutte le altre visitate a Lineapelle. Inoltre penso che le concerie italiane siano maestre della pelle e mi fido di loro.

Qual è il tuo rapporto con la pelle?

Ho una passione per la pelle. Mi piace lavorare con questo materiale nel prêt-à-porter o negli accessori. È la mia texture preferita e adoro l’odore. È stato il mio punto di partenza.

Quali sono i progetti futuri del brand?

Mi piace lavorare su prodotti iconici. Quindi forse tra qualche anno svilupperò altri prodotti in pelle con una lavorazione specifica che appartiene al mondo di Shiloh Heritage. Ma li presenterò in un modo diverso da quello che siamo abituati a vedere nella moda. Non credo più nelle collezioni stagionali con così tanti riferimenti (rimandi). (mv)

