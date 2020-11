Sneaker “da sera”: è tutta in pelle la Air Jordan 1 Retro High OG

Le sneaker Air Jordan 1 Retro High OG si vestono in pelle per fare (l’ennesimo) upgrading. La versione che verrà lanciata dal brand in occasione del Cyber Monday (30 novembre 2020) è in colore nero e oro metallizzato. E, particolare assolutamente non secondario, è confezionata tutta in pelle.

30 novembre 2020

Il nome completo è Air Jordan 1 Retro High OG Black/Metallic Gold. Questo modello sarà acquistabile il 30 novembre 2020 tramite l’app Nike SNKRS (alle ore 16 italiane) e presso pochissimi selezionati rivenditori del brand. Il prezzo? 170 dollari.

Tutta in pelle

La Black/Metallic Gold è l’ultima versione della prima scarpa griffata da Michael Jordan. Ha un design simile alla Air Jordan 1 Mid datata 2003, la prima in vernice rilasciata dal marchio. Come sottolinea Footwear News, a differenza della maggior parte delle Air Jordan 1 lanciate in passato, questo modello presenta una costruzione in pelle verniciata di alta qualità sulla tomaia che la rende più adatta a essere calzata la sera piuttosto che su un campo da basket. (mv)

Leggi anche: