Spagna, Pikolinos assorbe il fornitore di pelli Pies Cuadrados

Il gruppo spagnolo della calzatura Pikolinos assorbe il fornitore di pelli Pies Cuadrados e completa un nuovo step della sua riorganizzazione. Il sodalizio, che ha sede ad Elche ed è proprietà della famiglia Perán, ha anche ridefinito i vertici aziendali. Gli interventi sulla struttura e sul management sono necessari per far fronte alle criticità dell’ultimo biennio.

Pikolinos assorbe Pies Cuadrados

Come riporta Modaes, l’operazione di merger prevede che il patrimonio di Pies Cuadrados passi completamente a Pikolinos, che non ne ha previsto l’aumento di capitale. Molicopi, la società che deteneva l’azienda fornitrice di materie prime e pelle, va intanto in liquidazione. Nel 2019 il gruppo spagnolo era già intervenuto sulla struttura con lo spin off di Pikostore, che gestisce la rete di negozi. L’articolazione della holding prevede anche le società Intercontinental e Diseño. C’è bisogno di far fronte alla congiuntura niente affatto favorevole, dicevamo. L’ultimo bilancio, quello relativo al 2020, si è chiuso con un fatturato di 128 milioni. Nel prossimo anno fiscale, che termina ad aprile, il giro d’affari dovrebbe attestarsi a quota 100 milioni, sostiene Modaes.

