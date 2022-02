Il design in pelle Sol & Luna, dalla bottega al jet set

Sol & Luna conquista le stelle. Vent’anni fa, una coppia di coniugi spagnoli ha acquistato una fattoria in Paraguay e, recuperando la pelle dei bovini che allevavano e macellavano, hanno avviato un’attività parallela. Cominciarono così a utilizzare quella loro pelle per l’arredamento. Ma anche per esplorare nuove strade e dare impulso a progetti particolari, come i rivestimenti di oggetti di uso quotidiano che solitamente non hanno a che fare con la pelle. Come i frigoriferi. Il risultato? Un successo enorme che ha portato i loro manufatti all’interno di molte case dei divi del grande schermo.

Gli inizi

La storia di Sol & Luna inizia nel 1998. Quando Carolina Sanchez de Movellan e il marito Carlos Ortiz de Zuniga, come raccontano a El Mundo, acquistarono una tenuta nel Chaco paraguaiano. Qui allevavano bestiame, per poi vendere il pellame agli artigiani locali. “Lavoravamo in modo impressionante” raccontano, parlando di come da lì ebbe inizio il loro business. Iniziarono a usare quella pelle per rivestire dei particolari contenitori termici usati in Sud America per bere il tereré, una bevanda tipica di quelle latitudini. Il passaggio successivo furono i frigoriferi e poi molto altro. “Stavamo cercando gli oggetti che non erano mai stati rivestiti in pelle prima”, spiega Carolina.

Sol & Luna conquista le stelle

Il successo è arrivato poco dopo, quando hanno incontrato durante una fiera il designer Lazaro Rosa Violan, che ha inserito i loro manufatti in pelle in progetti internazionali. L’impennata di ordini, poi, è stata il risultato della promozione da parte di Gwyneth Paltrow. A quel punto, le star si sono messe in fila per i loro prodotti. Dietro a Sol & Luna ci sono 40 artigiani peruviani. Ora la produzione ha raggiunto le 400 sedie al mese, il loro prodotto di punta. Famosi anche le vaschette, gli annaffiatoi, saliera e pepiera, appendiabiti e secchielli per il ghiaccio. Prodotti particolari che confermano, però, il momento positivo vissuto dall’arredamento in pelle che è protagonista del primo numero del 2022 de La Conceria. (art)

Leggi anche: