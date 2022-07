Sprofondo russo, rimbalzo USA: il trimestre della scarpa italiana

Sprofondo russo e magic moment negli USA. È positivo il primo trimestre 2022 della scarpa italiana, ma i venti contrari sono molti. Per esempio: la guerra, l’impennata dei costi dell’energia, nessuna riduzione significativa nei prezzi delle materie prime e i possibili focolai di Covid. Ne deriva la “forte preoccupazione” per il costante calo delle imprese del settore che, da dicembre 2021 a marzo 2022, si è concretizzato nella perdita di 36 aziende, che diventano 119 se si considerano anche i produttori di componentistica. Mentre l’aumento degli addetti (209 unità) è ben poca cosa contro i 4.300 occupati persi tra 2020 e 2021.

Il 2021

Secondo i dati diffusi nel corso dell’Assemblea Assocalzaturifici che si è svolta martedì 5 luglio 2022 a Bologna (fonte: Centro Studi Confindustria Moda), il 2021 della calzatura italiana si è chiuso con un fatturato di 12,7 miliardi di euro: +18,7% sul 2020, ma -11% sul 2019. Produzione: 148,8 milioni di paia, il +13,8% sul 2020). Quasi 2 imprese su 3 hanno chiuso il 2021 con fatturato ancora inferiore a quello 2019.

Sprofondo russo, rimbalzo USA

Nel primo trimestre 2022 l’export è salito dell’11,7% in quantità e del 21,4% in valore rispetto all’analogo periodo del 2021. Gli Stati Uniti hanno fatto registrare un incremento a valore del 70%, ben oltre i livelli 2019. Viceversa, la Russia ha fatto segnare un -20%, sia a valore che in quantità, mentre per l’Ucraina è al -48% in valore sempre sul primo trimestre 2021. Percentuali destinate a peggiorare col perdurare del conflitto. Lo dimostrano, per quanto riguarda il solo mese di aprile, le anticipazioni di Eurostat segnalano, infatti, che le esportazioni di calzature verso Mosca hanno registrato un calo del 37% in valore e quelle verso Kiev dell’81%. Per quanto riguarda il mercato italiano, la spesa delle famiglie è salita del 15,4% in quantità e del 20,6% a valore ma la differenza con i livelli prepandemia è -10%.

Classifica regionale e provinciale

La classifica in valore a livello regionale vede al comando il Veneto (+10,7% la differenza tra gennaio-marzo 2022 e lo stesso periodo dell’anno scorso). A seguire Toscana (+26,6%), Lombardia (+33%) e Marche (+19%). Queste ultime, insieme alla Campania, nel trimestre non hanno raggiunto i livelli del 2019 (rispettivamente -14% e -21,5%). La graduatoria per provincia vede primeggiare Firenze (+30,3%) seguita da Milano (+37,3%), Treviso (+16,3%) e Fermo (+16,6%). (mv)

