Strategia a km 0 per RM Williams, il brand di Hugh Jackman

RM Williams ricomincia dalla pelle, australiana, però. Andrew Forrest, nuovo proprietario del brand calzaturiero, vuole ampliare l’approvvigionamento di pellame made in Australia per avere una supply chain a km 0 e a prova di pandemia. Ma anche per essere più sostenibile e rimarcare le radici australiane del marchio di cui l’attore Hugh Jackman (che ne possedeva il 5%) è “ambasciatore”. Un ambasciatore che, per i suoi stivali RM Williams, si mette (letteralmente) a nudo, come si nota in questo video.

Strategia a km 0

Come riporta smh.com.au, il CEO Raju Vuppalapati ha dichiarato a The Age e a The Sydney Morning Herald che il brand sta valutando varie possibilità per acquistare i suoi pellami solo (o quasi) in Australia, arrivando ad azzerare le importazioni. RM Williams, come altri brand locali, da sempre acquista pelli all’estero, in cerca di listini più competitivi e di una maggiore varietà dell’offerta. A breve, però, i suoi acquisti potrebbero essere dirottati verso una delle poche concerie australiane ancora attive. “Con le catene di approvvigionamento che diventano complicate, stiamo valutando, in termini di materiali, a possibilità di approvvigionamento in Australia” ha confermato Vuppalapati.

La cessione

Lo scorso ottobre, il marchio è stato ceduto da L Catterton (LVMH) al miliardario australiano Andrew Forrest per 135 milioni di dollari USA. Questo, secondo il CEO del brand, equivale non solo al ritorno all’australianità del marchio. Ma, anche, a livello economico-finanziario, anche a una visione più a lungo termine del proprio sviluppo rispetto a quella di un fondo. (mv)

Leggi anche: