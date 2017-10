Tokyo (+88%) traina i conti di Dr. Martens: ricavi in forte crescita, mentre una collezione si ispira al genio di William Blake

Entrate in forte crescita per Dr. Martens. Il brand britannico ha ottenuto un aumento dei ricavi del 25%, pari a 290,6 milioni di sterline (circa 325 milioni di euro) per l’anno fiscale chiuso il 31 marzo 2017. Un’impennata trainata dal successo riscontrato nei mercati asiatici, in primis Corea del Sud e Giappone. A Tokyo, in particolare, le vendite sono cresciute addirittura dell’88%. Ottimi i riscontri dai vari canali commerciali: +38% le vendite al dettaglio, +54% quelle online. La ripresa del brand dopo anni di crisi è dovuta all’apertura di nuovi store, al riassesto dei conti e all’online, ma anche al lancio di nuovi prodotti e collaborazioni. L’ultima partnership è quella con il Tate Britain Museum di Londra per la special edition dedicata al pittore inglese William Blake. I dipinti più celebri dell’artista sono stampati sui modelli iconici di calzatura Dr. Martens, ma anche su una borsa in pelle, uno zaino e due magliette.