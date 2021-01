Una New Balance, in pelle, made in Japan: è la M1300 dei 35 anni

Trentacinque anni festeggiati a tutta pelle. New Balance celebra l’anniversario numero 35 del modello M1300 affidandone una rilettura molto particolare al maestro artigiano giapponese Hitoshi Mimura. È interamente in pelle e 100% “made in Japan”.

La M1300 ha 35 anni

Come riporta hypebeast.com (da cui è tratta la foto), il brand calzaturiero USA ha deciso di festeggiare i 35 anni del modello M1300 in un modo a suo modo “esclusivo”. Lo ha fatto coinvolgendo il maestro artigiano giapponese Hitoshi Mimura che ha ricreato la sneaker utilizzando per la tomaia soltanto pelle liscia proveniente dalla conceria Tochigi Leather di Osaka, una delle più rinomate del Giappone.

La suola, il costo

Il logo “N” comanda la parte centrale della tomaia, mentre per la suola, Mimura ha pensato a una soluzione nera griffata Vibram. La M1300 del 35ennale è in vendita dal 19 dicembre, in Giappone, a un prezzo di 70.000 yen. In altre parile, circa 670 dollari.

