Per i suoi 200 anni Smit & Zoon diventa Royal (per sempre)

Prima la visita della regina consorte d’Olanda (a fine maggio): Máxima Zorreguieta Cerruti d’Orange-Nassau, moglie del re Guglielmo Alessandro. Ora la concessione, da parte di quest’ultimo, del “marchio reale”. Un riconoscimento di altissimo prestigio a livello nazionale (e non solo). In altre parole: il gruppo chimico conciario Smit & Zoon, in occasione del suo 200esimo anniversario, diventa Royal Smit & Zoon.

Smit & Zoon diventa Royal

In occasione del suo 200esimo anniversario, re Guglielmo Alessandro ha concesso a Smit & Zoon il riconoscimento reale. Una sorta di marchio con cui la corona certifica la leadership dell’azienda nel suo campo. Ma anche la sua importanza per l’industria olandese in virtù di un lunghissimo radicamento storico sul territorio. L’azienda chimica, così, si trasforma e diventa Royal Smit & Zoon.

Massimo orgoglio

“È con il massimo orgoglio che vi informiamo che Sua Altezza Reale il Re dei Paesi Bassi ha riconosciuto i successi bicentenari di Smit & Zoon con l’attestazione reale”. Sono le poche righe cariche di emozione con le quali il gruppo chimico conciario olandese ha comunicato il riconoscimento ottenuto. “Quando il nostro fondatore Albert Smit, capitano di De Koornzaaijer, salpò nel 1821, stava cercando qualcosa nuovo – commenta Marc Smit, proprietario di Smit & Zoon -. Ora, esattamente 200 anni dopo, la settima generazione di Smit & Zoon sa ancora che una goccia può fare la differenza. È gratificante vedere che questo sforzo si è tradotto non solo in una posizione dominante nel nostro settore, ma anche nel riconoscimento della famiglia reale”.

Luigi Napoleone Bonaparte

Il predicato Royal fu introdotto nel 1807 dal primo re dei Paesi Bassi, Luigi Napoleone Bonaparte. Il re può concedere a qualsiasi azienda, associazione o istituzione il diritto di utilizzare Royal accanto alla sua ragione sociale, ma ottenerlo deve occupare una posizione di rilievo nel suo campo, essere di importanza nazionale ed essere stata fondata almeno 100 anni prima.

